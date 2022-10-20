Москва, , 12:14 — REGNUM Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») потребовал от Минэнерго РФ поправками ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы вернуть деньги на нужды шахтерских городков, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Андрей Макаров Duma.gov.ru

Депутат рассказал о том, что ранее замминистра энергетики Евгений Грабчак заявил о том, что тема шахтерских городков не является приоритетной для министерства.

«Дословно цитирую то, что было сказано на комиссии. Я просил доложить министру, вице-премьеру, что мы настаиваем на восстановлении денег на расселение шахтерских городков, на занятость, на все эти вопросы. Насколько я понимаю, доложили», — сказал Макаров.

Он пояснил, что в своем обосновании Минэнерго указало на то, что эти средства не понадобятся в связи с естественной убылью населения.

«Итак, Министерство энергетики считает, что нет необходимости выделять деньги на шахтерские городки, все равно все вымрут. Это я перевожу на простой, понятный русский язык. Я не хочу обсуждать больше эту тему! По поведению господина Грабчака по итогам обсуждения бюджета будет написана докладная на имя председателя правительства!», — подчеркнул Макаров.

Глава комитета Госдумы отметил, что таким образом ведомство проигнорировало мнение парламента и решение комиссии по бюджетным проектировкам, где это была дана эта рекомендация.

«Если эти деньги не будут восстановлены в поправках правительства, депутаты, и я думаю, что это сделают депутаты всех фракций, внесут поправку. Мы снимем это либо с зарплаты Минэнерго. Там как раз хватит. Либо с подведомственных учреждений Минэнерго, которые у нас сейчас и так достаточно звучат. Некоторые из них существуют только для того, чтобы готовить материалы», — заключил депутат, обращаясь к присутствующему на заседании первому замглавы Минэнерго Павлу Сорокину.

Сорокин в ответ пообещал решить вопрос на уровне правительственных поправок в проект бюджета на трехлетку.

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