Москва, 20 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 октября утвердил изменения в структуре Минэкономразвития РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Причиной изменений стала передача ведомству функций Ростуризма. В связи с этим в МЭР появится новый заместитель министра, который займётся вопросами развития отрасли.

Таким образом, всего в Минэкономразвития станет 12 заместителей министра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма.