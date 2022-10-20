Таринкот, Афганистан, 20 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В афганской провинции Урузган совершено загадочное убийство женщины. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Mate Marschalko Убийство

Источники в Урузганской провинциальной больнице говорят, что в медучреждение было доставлено тело женщины со следами пыток и побоев.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили этот инцидент и заявили, что женщину убил её муж.

Хафез Мобин, представитель штаб-квартиры полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Урузгане, сообщил, что супруг погибшей арестован.