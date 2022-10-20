Самара, , 12:14 — REGNUM Усилить охрану общественного порядка, особо важных стратегических предприятий и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность общества, поручил в Самарской области глава региона Дмитрий Азаров. Об этом он сообщил 20 октября на своей странице в социальной сети.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Он напомнил, что в Самарской области по указу президента России введён режим базовой готовности. 20 октября глава региона провел заседание оперативного штаба, чтобы обеспечить слаженную работу и координацию органов региональной и муниципальной власти, а также силовых структур.

«В данной ситуации от коллег на всех уровнях требуется полная готовность. Поручил в кратчайшие сроки усилить охрану общественного порядка, особо важных стратегических объектов и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность общества. Сразу вам скажу, не переживайте и продолжайте жить привычной жизнью», — сообщил глава Самарской области.

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