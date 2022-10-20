Волгоград, 20 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Собственное производство 5D-принтеров будет начато в Волгограде 21 октября. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс.

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Уточняется, что волгоградская компания «Стереотек» разработала пятиосевой принтер для печати расходных частей промышленного оборудования с повышенным ресурсом работы.

Также указывается, что этот проект направлен на внедрение разработанной компанией технологии 5Dtech для изготовления широкого перечня запасных деталей и расходников на промышленных предприятиях и она может быть применена в совершенно разных отраслях: авиации, автомобилестроении, протезировании, строительстве и т.д.

Кроме того, отмечается, что с помощью технологии 5Dtech можно в оперативном порядке производить детали непосредственно на производстве, что способствует сокращению логистики, и такие детали выходят в четыре раза прочнее изготовленных на стандартных 3D принтерах.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в Ульяновской области в Федеральном научно-клиническом центре радиологии и онкологии ФМБА России, расположенном в Димитровграде, разработали и применяют радиофармпрепарат для лечения онкологических заболеваний.