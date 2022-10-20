Калуга, 20 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Запуск базовой станции в рамках второго этапа программы по устранению цифрового неравенства состоялся в селе Хотьково Думиничского района, сообщили 20 октября корреспонденту ИА REGNUM в министерстве цифрового развития Калужской области.

Министерство цифрового развития Калужской области В селе Хотьково Думиничского района появился высокосортной интернет

Работа новой базовой станции обеспечит село Хотьково современной мобильной связью и высокоскоростным интернетом. Радиус покрытия составляет 5-7 км для сотовой связи и 2-3 км для мобильного интернета. Федеральная программа «Устранение цифрового неравенства» стартовала в 2014 году и распространялась на населенные пункты численностью 250–500 человек. В рамках первого этапа программы бесплатный интернет появился в 135 деревнях и сёлах Калужской области, где установлены точки доступа в сеть интернет по технологии Wi-Fi. В 2021 году начался второй этап программы. Теперь современной мобильной связью должны быть обеспечены населённые пункты численностью от 100 до 500 человек. В эксплуатацию вводятся базовые станции сотовой связи стандартов 2G и 4G.

В 2021 году в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» дистанционный доступ к электронным услугам, работе и учёбе уже получили жители 32 небольших населённых пунктов калужского региона. В 2022 году их количество увеличилось на восемь, а в течение месяца мероприятия проекта будут реализованы в девятом населенном пункте. Программа устранения цифрового неравенства реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».