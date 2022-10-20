Финикс , США, 20 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 107:105.

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, на счету которого 35 очков. У «Финикса» защитник Девин Букер набрал 28 очков.

В конце матча Дончич сравнял счёт, набрав два очка с фолом и реализовав штрафной бросок — 105:105. После этого «Финикс» провёл результативную атаку. У «Далласа» оставалось девять секунд на последнюю атаку, Дончич мог принести своей команде победу броском из-за трёхочковой линии, но не попал в корзину.