* талибов — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, , 12:09 — REGNUM В афганской провинции Бадахшан один талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит и двое других получили ранения в результате взрыва мины. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Взрыв Andrew Kuznetsov

Источники сообщают, что взрыв произошёл на перевале Ризкан уезда Аргу. Уточняется, что объектом взрыва стал пикап талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источники добавляют, что причиной взрыва стала мина, заложенная на обочине.

Между тем Моазуддин Ахмади, глава отдела информации и культуры Бадахшана, подтвердил факт взрыва, но сказал, что никто не пострадал.

Три недели назад в городе Файзабад, административном центре Бадахшана, произошел взрыв, в результате которого трое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли, ещё один ранен.