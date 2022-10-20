Файзабад, Афганистан, 20 октября 2022, 12:09 — REGNUM В афганской провинции Бадахшан один талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит и двое других получили ранения в результате взрыва мины. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Источники сообщают, что взрыв произошёл на перевале Ризкан уезда Аргу. Уточняется, что объектом взрыва стал пикап талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Источники добавляют, что причиной взрыва стала мина, заложенная на обочине.
Между тем Моазуддин Ахмади, глава отдела информации и культуры Бадахшана, подтвердил факт взрыва, но сказал, что никто не пострадал.
Три недели назад в городе Файзабад, административном центре Бадахшана, произошел взрыв, в результате которого трое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли, ещё один ранен.