Москва, 20 октября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Власти прибрежных регионов России, Счётная палата, депутаты и сенаторы выступили за доработку законопроекта о втором этапе инвестиционных квот на добычу рыбы и морепродуктов.

Fish.gov.ru Рыба

19 октября в Государственной думе РФ прошли парламентские слушания по законопроекту о втором этапе рыбных инвестквот. Несмотря на бравые отчёты Росрыболовства и Минсельхоза, парламентарии оказались недовольны качеством проработки законодательной инициативы и решили не форсировать его принятие в нижней палате.

Резонансный проект закона о втором этапе распределения рыбных инвестиционных квот обсуждается уже почти год. Документ предусматривает, что уже в следующем году 24% общего допустимого улова минтая и сельди на Дальнем Востоке отдадут в обмен на инвестиции в рыбопромысловые суда и перерабатывающие комплексы. Кроме того, запланированы аукционы с инвестиционными обязательствами. На них решено выставить 50% квот на добычу крабов (первая часть в 2019 году была продана за 142 млрд. рублей) и 100% на вылов морских ежей, трепангов, трубачей, гребешков.

По замыслу разработчиков, под вторую партию инвестквот будет построено около 20 рыбоперерабатывающих комплексов, до 30 рыболовных судов, 35 судов-краболовов, 6 объектов для организации промысла крабов, 30 объектов для переработки и хранения моллюсков. На все это инвесторы должны будут потратить в районе 300 млрд рублей. Кроме того, им придется заплатить 150-200 млрд рублей за сами квоты на вылов. Общая сумма затрат для инвесторов второго этапа составит около 500 млрд рублей. Однако в отрасли этот прогноз затрат считают заниженным.

Квоты, которые будут распределены в рамках второго этапа программы, уже поделены между рыбопромышленными компаниями по договорам с Росрыболовством сроком на 15 лет (до 2033 года). Но это не помешает разыграть их повторно: рыбаки, которые работают по этим квотам, останутся без них, несмотря на вложенные инвестиции в развитие флота и переработки и заёмные миллиарды рублей. Именно поэтому законопроект уже прозвали переделом рыбной отрасли России.

В начале слушаний их ведущий, депутат от фракции КПРФ Владимир Кашин коротко изложил позиции регионов, которых напрямую касается законопроект. «Мы запросили у всех территорий отзывы. Я специально выбрал. Все наши прибрежные территории высказали большие сомнения», — сказал Кашин.

К примеру, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко написал в Госдуму, что местные рыбаки после введения новых квот останутся без четверти производственных ресурсов, а бюджет региона недосчитается доходов в размере 1,7 млрд. рублей. Прогноз из Магаданской области — минус 40% доходов. В Хабаровском крае и в Архангельской области опасаются масштабного закрытия рыбопромышленных предприятий.

Губернаторы отмечают, что неоднократно обращались к авторам законопроекта с расчетами и аргументацией, однако никакой реакции не получили. Разработчики законопроекта не посчитали нужным запросить позиции регионов перед тем, как подавать проект в Госдуму. Довольных регионов из списка, зачитанного Владимиром Кашиным, не было. «Мы не скрываем эти отзывы, будем доводить до общественности, до правительства, до авторов законопроекта», — пообещал депутат.

От авторов законопроекта выступил замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев. В своей речи он упирал на то, что новые квоты, как и предыдущие, преследуют цель создать условия для развития мощностей по глубокой переработке рыбы и морепродуктов, привлечь инвестиции в отрасль. При этом он все же согласился, что законопроект требует серьезной доработки.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что после розыгрыша первых квот в 2019 году уже построены 21 рыбоперерабатывающий завод и семь судов (правда, за эти годы надо было реализовать 129 инвестпроекта. — прим. ред.). Несмотря на отставание по большей части проектов развития, суда и заводы проектируются. «Они до первого этапа квот строились? Нет!» — сказал замминистра, чем вызвал ропот в зале.

Утихомиривать собравшихся пришлось ведущему слушаний Владимиру Кашину, который попросил всех «соблюдать уважительное отношение друг к другу».

Председатель комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) не считает, что новый передел квот приведёт к развитию сектора. «Субъекты малого и среднего бизнеса могут быть вытеснены компаниями, имеющими средства на инвестиции», — сказал Харитонов, прочитавший около 50 обращений от регионов. Депутат подчеркнул, что принятие законопроекта может повлечь негативные социальные последствия, особенно для небольших приморских поселений. Николай Харитонов предложил не спешить с вводом новых квот и довести до конца начатые инвестпроекты: сохранить рабочие места и поддержать предприятия в регионах, которые уже прокредитовались, но не могут довести проекты до конца. Ещё одно предложение Харитонова — дождаться анализа с итогами первых квот от Счётной палаты РФ.

В том, что инвестпроекты реализуются успешно, участников слушаний попытался убедить директор департамента судостроения и морской техники Минпромторга РФ Борис Кабаков. Он заявил, что сегодня из более чем 100 судов, рыбопромысловых и краболовов, сдано 10. В разных стадиях строительства остаются 69. А 26 еще не заложены вообще. По его прогнозам, весь запланированный флот будет достроен до 2026 года. Причин задержки Кабаков назвал две: перебои в поставках комплектующих из-за санкций недружественных стран и неготовность верфей выполнить такие крупные заказы.

Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев, заявил, что Совет Федерации не может игнорировать отрицательные отзывы на законопроект от представителей регионов и отраслевых объединений. «Его принятие только на Дальнем Востоке лишит производственного ресурса 116 предприятий, среди которых 74 — субъекты малого и среднего бизнеса, а 17 — градо- и поселкообразующие. Законопроект приведет к банкротству этих предприятий и, как следствие, к ликвидации населенных пунктов и оттоку населения с Дальнего Востока», — сказал Пономарев. Он призвал Росрыболовство к поиску компромиссов с рыбаками.

Заявления Минпромторга Пономарев назвал сказками, и заявил, что выполнение первого этапа госпрограммы по инвестквотам затягивается на неопределенный период. При этом он уверен, что рыбопромысловая отрасль и так работает с очень неплохими результатами. Пономарев также допустил, что, «продавливая» новый законопроект, Росрыболовство пытается «прикрыть провалы и недоработки первого этапа». Сенатор рекомендовал перенести рассмотрение законопроекта с целью его доработки.

С долгожданным отчётом от Счётной палаты выступил аудитор Сергей Мамедов. Он сразу заявил, что СП законопроект не поддерживает, и привёл весомые аргументы. По словам Мамедова, новый этап квот может утопить рыбаков в новых долгах, а ждать судов, которые будут приносить улов и деньги, можно годами. Прошлое распределение квот не принесло желаемого роста объёмов продукции, в том числе, — с глубокой переработкой. Этот сегмент подросла с 25% на момент розыгрыша первых квот до 29% в 2021 году.

Ещё один аргумент Сергея Мамедова — сильная монополизация рынка. Значительная часть крабовых квот, по его словам, и так уже досталась связанным друг с другом компаниям. К этому стоит добавить снижение налоговых доходов регионов и сокращение рабочих мест. Кроме того, второй этап в случае реализации всех инвестпроектов даст отрасли лишние мощности, которых будет нечего вылавливать и перерабатывать, заметил аудитор СП.

Глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что законопроект несет риски дальнейшей монополизации отрасли. Если закон будет принят в нынешнем виде, то в стране появятся две-три сверхкрупных корпорации, которые занимаются минтаем, крабом и треской, а в перспективе получат и лосось. «Концентрация в одних руках в условиях нарастания санкционного давления может привести к краху всей отрасли», — считает Зверев.

Начавшийся спор регионов с федеральным центром попыталась решить вице-спикер Госдумы Ирина Яровая — уроженка Камчатки. Она предложила создать согласительную комиссию, в которой собрать как авторов законопроекта, так и губернаторов, которые несут ответственность за развитие территорий.

Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов вовсе предложил перенести первое чтение законопроекта, чтобы доработать его и не допустить того, чтобы «опустел наш Север и Дальний Восток».

Председатель заксобрания Хабаровского края Ирина Зикунова заявила, что и на первом этапе распределения инвестквот были созданы серьезные финансовые барьеры для участия в торгах. Поэтому уже тогда многие предприятия региона не смогли принять участия в аукционах. «По сути мы имеем дело с механизмом, который выдвинул серьезные барьеры к участию для малых и средних предприятий, и в этом есть элементы дискриминации по отношению к этим предприятиям. Переход ко второму этапу аукционного квотного механизма означает практически безальтернативность в распределении ресурсов как раз таки с таким барьером. И уже много было сказано о том, что исходом такого распределения ресурсов станет неплатежеспособность, кризисное состояние, банкротство, ликвидация предприятий и следующие за этим негативные социальные последствия», — заявила Зикунова.

Она очень низко оценила результаты первого этапа инвестквот. И, в частности, отметила, что судостроительная отрасль в принципе не готова к постройке нового рыболовного флота, поскольку находится в глубоком кризисе. Что касается второго этапа, Зикунова назвала заявленные в законопроекте цели нереальными и предлагает сосредоточиться на сохранении отрасли в условиях санкций.

Против закона выступила и спикер региональной думы Камчатского края Ирина Унтилова. Она считает, что реформирование рыбной отрасли возможно и без очередного передела квот. Унтилова призвала дождаться окончательных результатов первого этапа, а затем уже планировать дальнейшие шаги.

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев (в прошлом — вице-премьер РФ, глава Минсельхоза и губернатор Воронежской области) тоже поддержал идею создать согласительную комиссию. Главная цель любых законов — дать качественную корзину питания для россиян, а гонка за инвестициями для простых людей ни к чему хорошему не приведёт. «Платит потребитель, наш гражданин. <…> Бизнес не берёт это всё с неба, это всё связано с кредитными ресурсами», — напомнил Гордеев.

До внесения в Госдуму проект не обсуждали с регионами. Теперь, в самый последний момент перед рассмотрением, закон всё-таки станет предметом дискуссии на согласительной комиссии. Создать её предложат Совету Госдумы, сообщил глава аграрного комитета нижней палаты Владимир Кашин. Ожидается, что в комиссию войдут как авторы законопроекта, так и представители регионов — губернаторы и председателей законодательных собраний, рыбацкого сообщества.