Донецк, , 12:13 — REGNUM Снаряды калибра 152 мм использовали подразделения ВСУ при обстреле центра Донецка в ночь на 20 октября. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Осколки снаряда Никита Третьяков © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что по центральному Ворошиловскому району Донецка киевские боевики выпустили три снаряда калибра 155 мм. Обстрел зафиксирован в 23:40 мск.

После уточнения информации в СЦКК сообщили, что по Ворошиловскому району «выпущено два снаряда воздушного подрыва калибра 152 мм».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ночного обстрела зафиксировано прямое попадание в здание администрации Ворошиловского района Донецка.

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