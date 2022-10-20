Берлин, 20 октября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о рисках для ЕС при введении предельных цен на газ и нефть, пишет 20 октября Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц и энергетика

«Политически установленный потолок цен всегда сопряжен с риском того, что производители затем будут продавать свой газ в другом месте, и в итоге мы, европейцы, получим меньше газа», — заявил Шольц.

По его словам, Евросоюз должен «тесно координировать свои действия с другими крупными потребителями газа, такими как Япония и Корея, чтобы не конкурировать друг с другом».