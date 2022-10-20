Казань, 20 октября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Воссоединение с Российской Федерацией освобожденных Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей стало историческим и долгожданным событием. Об этом 20 октября заявил глава Татарии Рустам Минниханов, выступая с посланием Госсовету РТ на 2023 год.

Tatarstan.ru Рустам Минниханов

Владимира Владимировича Путина. Солдаты и офицеры Вооруженных сил России, среди которых уроженцы и воспитанники Республики Татарстан, выполняют священный долг по защите безопасного будущего для России. Мы верим в нашу победу!». Глава Татарии Рустам Минниханов «Мы продемонстрировали всему миру, что обеспечим защиту суверенитета и своих граждан. Вся страна сплотилась вокруг наших доблестных воинов и Верховного главнокомандующего. Солдаты и офицеры Вооруженных сил России, среди которых уроженцы и воспитанники Республики Татарстан, выполняют священный долг по защите безопасного будущего для России. Мы верим в нашу победу!».

Он подчеркнул, что военнослужащие из Татарии выбрали путь служения Родине и ее народу, защищая мир порой ценой собственной жизни. Память погибших героев собравшиеся почтили минутой молчания.

ИА REGNUM напоминает, референдумы о воссоединении четырёх регионов с Россией состоялись 23 — 27 сентября. 30 сентября главы России и этих регионов подписали договоры о вхождении регионов в состав РФ.

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