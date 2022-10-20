Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Обеспечение репродуктивных прав американских граждан — это не только вопрос личного выбора, но и дело финансовой безопасности, заявила Стейси Абрамс, кандидат на пост губернатора штата Джорджия в эфире телеканала MSNBC.

Стейси Абрамс Gage Skidmore

С таким заявлением Абрамс выступила в ответ на аргумент участника передачи Morning Joe Майка Барникла о том, что аборт, хотя и является важной темой на грядущих выборах, не идет по важности для избирателей ни в какое сравнение с ростом цен на топливо и на другие товары.

«Давайте проясним: наличие детей — это то, почему вы беспокоитесь о цене на бензин, почему вас беспокоит, сколько стоит еда, — отметила Абрамс. — Для женщин это не вопрос репродуктивных прав. … Нельзя отделить принуждение к нежелательной беременности от экономических реалий рождения ребенка».

«Для нас важно обсуждать оба вопроса, — продолжил Абрамс. — У нас нет такой роскоши, как их сокращение или разделение».

Абрамс добавила, что губернатор может помочь решить эти экономические проблемы, решая такие вопросы, как цены на жилье и стоимость образования.