Американкам нужен аборт, чтобы не тратиться на детей, заявил политик в США
Вашингтон, 20 октября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Обеспечение репродуктивных прав американских граждан — это не только вопрос личного выбора, но и дело финансовой безопасности, заявила Стейси Абрамс, кандидат на пост губернатора штата Джорджия в эфире телеканала MSNBC.
Gage Skidmore
Стейси Абрамс
С таким заявлением Абрамс выступила в ответ на аргумент участника передачи Morning Joe Майка Барникла о том, что аборт, хотя и является важной темой на грядущих выборах, не идет по важности для избирателей ни в какое сравнение с ростом цен на топливо и на другие товары.
«Давайте проясним: наличие детей — это то, почему вы беспокоитесь о цене на бензин, почему вас беспокоит, сколько стоит еда, — отметила Абрамс. — Для женщин это не вопрос репродуктивных прав. … Нельзя отделить принуждение к нежелательной беременности от экономических реалий рождения ребенка».
«Для нас важно обсуждать оба вопроса, — продолжил Абрамс. — У нас нет такой роскоши, как их сокращение или разделение».
Абрамс добавила, что губернатор может помочь решить эти экономические проблемы, решая такие вопросы, как цены на жилье и стоимость образования.
«Не будем делать вид, что женщины, половина населения, особенно детородного возраста, — понимают, что рождение ребенка — это абсолютно экономический вопрос, — заключила она. — Только политики видят в этом просто еще один разговор о культуре. Это настоящий биологический и экономический императив, который необходим женщинам».