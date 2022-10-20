Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM Россия по прежнему стремится к восстановлению связей, в том числе научных, с зарубежными партнёрами в Арктике. Об этом заявила доктор политических наук, профессор кафедры мировой политики, факультета международных отношений СПбГУ Марина Лагутина в ходе международной научной конференции «Арктика: история и современность» в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM

Арктика и Петербург Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Несмотря на сегодняшние геополитические сложности, Россия по прежнему стремится к восстановлению связей, в том числе научных, с зарубежными партнёрами. Это может свидетельствовать о том, что роль арктической научной дипломатии и арктической стратегии Российской Федерации будет только набирать мощь и силу», — сказала Лагутина.

Она также отметила, что западные учёные считают, что даже в условиях специальной военной операции совместные научные исследования с Россией должны продолжаться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многие западные СМИ пишут о том, что из-за специальной военной операции Китай теряет терпение и может отвернуться от России, однако это не так.

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