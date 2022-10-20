Лондон, 20 октября 2022, 12:05 — REGNUM Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес выступит 20 октября с заявлением в парламенте. Об этом сообщает американское агентство Reuters со ссылкой на данные палаты общин.
Темой выступления министра Бена Уоллеса станет кризис на территории бывш. УССР, информирует агентство.
Ранее стало известно о внезапной поездке Уоллеса в США, во время которой обсуждалась ситуация на территории бывш. УССР. В частности, состоялась встреча с главой минобороны США Ллойдом Остином.