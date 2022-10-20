Лондон, , 12:05 — REGNUM Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес выступит 20 октября с заявлением в парламенте. Об этом сообщает американское агентство Reuters со ссылкой на данные палаты общин.

Бен Уоллес Richard Townshend

Темой выступления министра Бена Уоллеса станет кризис на территории бывш. УССР, информирует агентство.

Ранее стало известно о внезапной поездке Уоллеса в США, во время которой обсуждалась ситуация на территории бывш. УССР. В частности, состоялась встреча с главой минобороны США Ллойдом Остином.