Лондон, 20 октября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес выступит 20 октября с заявлением в парламенте. Об этом сообщает американское агентство Reuters со ссылкой на данные палаты общин.

Richard Townshend Бен Уоллес

Темой выступления министра Бена Уоллеса станет кризис на территории бывш. УССР, информирует агентство.

Ранее стало известно о внезапной поездке Уоллеса в США, во время которой обсуждалась ситуация на территории бывш. УССР. В частности, состоялась встреча с главой минобороны США Ллойдом Остином.