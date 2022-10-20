Кишинёв, 20 октября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Объём внешней финансовой помощи, которую оказали Молдавии за девять месяцев 2022 года в 12 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом 20 октября сообщает портал mold-street.com.

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По данным журналистов, Молдавия получила за это время грантов и кредитов на 9,67 млрд леев (около $500 млн), тогда как в прошлом году за тот же период — $ 802 млн леев (около $41 млн).

Отмечается, что объём поступившей Молдавии помощи на 2 млрд леев превысил ожидания правительства страны. Больше всего денег предоставил Международный валютный фонд, он выделил кредитов на 3,24 млрд леев.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду в ходе предвыборной программы заявляла, что пророссийский курс страны якобы мешает получать помощь от Запада. После того, как она добилась большинства в парламенте для своей партии «Действие и солидарность», цена на газ, получаемый из России, выросла за год примерно в десять раз, а молдавской аграрной продукции закрыли доступ на российские рынки.