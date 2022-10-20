Уфа, 20 октября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Изменения в региональный закон о регулировании деятельности в области алкогольной и спиртосодержащей продукции внесли в Башкирии. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что депутаты госсобрания Башкирии уточнили запрет на продажу алкоголя в связи с празднованием Дня молодежи. Ранее в регионе запрет действовал только 27 июня.

«Между тем эта дата выпадает на разные дни недели, а праздничные мероприятия переносятся на выходные. Так было, например, этим летом: фактически День молодежи отмечался в пятницу и субботу, 24 и 25 июня. То есть законодательное ограничение розничной продажи алкоголя в День молодежи свою функцию не выполняло. Теперь запрет на розничную торговлю спиртными напитками распространен и на день, устанавливаемый муниципалитетами для проведения праздничных мероприятий», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания регионаКонстантина Толкачева.

Отмечается, что закон направлен на подпись главе Башкирии. Он вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.