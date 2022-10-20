Деревня Новосаратовка, Ленинградская область, 20 октября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Инвесторы разработают новую трамвайную линию из Невского района Санкт-Петербурга в активно застраиваемую деревню Новосаратовку Ленинградской области, соответствующее соглашение было подписано на XXVI практической конференции «Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области», сообщили 20 октября в пресс-службе областного комитета по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из Петербурга в Ленобласть будут запущены две ветки для скоростных трамваев. Первая — от станции Петербургского метрополитена «Ломоносовская», через Народную улицу — Дальневосточный проспект — промзону «Уткина Заводь» до деревни Новосаратовка Свердловского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области, где намечено большое жилищное строительство. Вторую ветку трамвайных путей планируется прожить от станции метро «Ладожская» до микрорайона Южный города Всеволожск — центра крупнейшего района Ленобласти.

«Инвесторы разработают проект новой трамвайной линии, которая должна соединить областную Новосаратовку с Невским районом Петербурга. Он ляжет в основу строительства для нового маршрута», — рассказали в областном комтрансе, добавив, что проект позволит подсчитать как пойдет трамвай, сколько вагонов встанут на рельсы, во сколько обойдется строительство.

Отметим, что весной 2022 года примерная стоимость трамвайной линии до Новосаратовки оценивали в 18 млрд рублей.