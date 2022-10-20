Минск, 20 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства России и Белоруссии ведёт российская авиационная составляющая региональной группировки войск. Об этом 20 октября сообщает белорусское минобороны в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вице-премьер Белоруссии Анатолий Сивак рассказал, что белорусские экспортные грузы сейчас вывозятся через 14 российских портов в северо-западной части России, на Чëрном и Азовском морях.