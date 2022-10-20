Якутск, , 12:09 — REGNUM В Якутии проверяют информацию о том, что в воинской части Бурятии военнослужащие из республики получили старые бронежилеты. На полигон отправят представителя региона для проверки этих сведений, сообщила 20 октября на брифинге руководитель колл-центра по мобилизации Мария Винокурова.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Проблема передана для разбора в республиканский штаб. Заявлено, что в ближайшие дни авиарейсом вылетит представитель от республики в город Улан-Удэ, где все на месте проверит для принятия оперативных решений», — отметила она.

Руководитель колл-центра также проинформировала, что на горячую линию уже поступило 15 607 обращений, в среднем жители республики звонят около 800 раз в день. Часто якутяне задают вопросы по единовременным выплатам. Мария Винокурова разъяснила, что продление срока исполнений обязательств по выплате связаны с отсутствием информации о зачислении в воинскую часть и не означают отказ в выдаче средств.

Как сообщало ИА REGNUM, установить выплаты семьям мобилизованных в размере не менее 150 тыс. рублей поручил полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он также распорядился в течении суток провести заседания оперативных штабов в регионах и оценить угрозы.