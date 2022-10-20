Джакарта, 20 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Индонезия является одним из потенциальных покупателей сверхзвуковых крылатых ракет, произведенных в Индии, сообщает Sindonews.

Mike1979 Russia Ракета BrahMos

Совместное индийско-российское предприятие BrahMos Aerospace намерено достичь цели премьер-министра Нарендры Моди по увеличению ежегодного оборонного экспорта до $5 млрд к 2025 году.

BrahMos Aerospace надеется получить больше заказов с Филиппин, ведутся переговоры с Вьетнамом, Малайзией и многими другими странами. Индонезия является одним из потенциальных покупателей сверхзвуковых крылатых ракет. Ракеты BrahMos пользуются большим спросом в азиатских странах.

Правительство Индии поставило перед собой цель увеличить оборонное производство до $25 млрд, около 20% которых будет экспортироваться к 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно заявил, что военно-морские флоты Индонезии и Франции готовы расширять сотрудничество.