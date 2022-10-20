Абу-Даби, , 11:58 — REGNUM Официальные лица Объединённых Арабских Эмиратов на встрече с недовольными беженцами в лагере Абу-Даби заявили, что закроют центр в ближайшие три месяца, однако американское посольство пока не давало конкретных обещаний относительно ускорения приёма беженцев. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Лагерь беженцев Bundeskanzlerin.de

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Ранее большинство беженцев из лагеря в Абу-Даби были переселены в США или Канаду.

Возможное закрытие лагеря в Абу-Даби может положить конец скитаниям и помочь расселению этих беженцев, которые за последний год несколько раз протестовали против своей судьбы.

По данным Foreign Policy, 2800 афганских беженцев всё ещё находятся в лагере Абу-Даби. Большинство из этих людей являются бывшими государственными служащими, военными, судьями и журналистами.

Эти беженцы рассказали о своём тяжелом положении, что их дети не могут ходить в школу, сами они не могут покидать лагерь и не знают о решении, которое будет принято в отношении них. Один из этих беженцев сказал, что во время коронавирусных ограничений они не могли даже выйти из комнат на свежий воздух.

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По сравнению с Абу-Даби положение беженцев, доставленных в Албанию, значительно лучше. Они имеют доступ к медицинскому обслуживанию и относительно приемлемому жилью, и тысяча человек, которые остаются в этой стране, будут перевезены в США к июню следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, Канада приняла тысячу беженцев из лагеря Абу-Даби в этой стране и готова принять ещё 500 человек. Остальные, скорее всего, осядут в США.