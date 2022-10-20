Томск, , 11:57 — REGNUM В Томской области перед судом предстанут замначальника департамента по социально-экономическому развитию села и предприниматель по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, для создания видимости освоения средств, выделенных на гранты для сельхозкооперативов, чиновник в сентябре 2019 года предложила знакомому предпринимателю купить такой кооператив для получения господдержки. В заявке были указаны завышенные показатели по числу рабочих мест, зарплате и объёму производства.

В результате сообщнику был перечислен грант в размере 14 млн рублей. Подготовить фиктивные документы с ложной информацией о расходах кооператива помог предпринимателю его бизнес-партнёр. Деньгами фигуранты распорядились по своему усмотрению.

«В отношении предпринимателя уголовное дело выделено в отдельное производство, в настоящее время оно рассматривается судом. Его партнёр по бизнесу привлечен в качестве обвиняемого по данному уголовному делу», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках расследования уголовного дела против первого замглавы Томского района был задержан бывший заместитель губернатора области Евгений Паршуто. Ему предъявлено обвинение в организации и руководстве злоупотреблением должностными полномочиями.

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