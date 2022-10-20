Стокгольм, 20 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Если Риксбанк сейчас не примет меры для снижения высокой инфляции в Швеции, позже могут возникнуть еще более «ощутимые» и негативные последствия. Об этом заявил глава Центрального банка Стефан Ингвес во время слушаний в финансовом комитете риксдага, пишет новостной портал Omni.

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Ингвес также подчеркивает большую неопределенность прогнозов Риксбанка и взаимосвязь денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Он подчеркивает, что Риксбанк ожидает, что ключевая ставка достигнет пика на уровне 2,5%.

Глава регулятора также повторил свое предупреждение правительству и заявил, что отмена требования об амортизации ипотечных кредитов была бы «выстрелом себе в ногу».

«Мы уже живем в опасные времена… Мы знаем, как это было в Англии, когда пытались отменить закон всемирного тяготения», — предупредил Ингвес.