Йошкар-Ола, , 11:57 — REGNUM Мобилизационный план для Марий Эл составляет 1,7 тыс. резервистов. Об этом сообщил помощник начальника отделения военно-патриотической работы военного комиссариата Марий Эл Андрей Кулишов в прямом эфире «Марправда ТВ» в социальных сетях.

Мобилизованные в Марий Эл пресс-служба правительства Марий Эл

«На сегодняшний день республика отправила более 1 тыс. человек… Для нашей республики мобилизационное задание составляло 1,7 тыс. человек. План был немножко сокращен, но потом все-таки решили, что этот план нужно нашей республике выполнить. Поэтому вот эти две отправки еще предстоит… Новых сейчас повесток не рассылается», — заверил Кулишов.

Новые группы мобилизованных будут отправлены в учебные части 20 и 22 октября. Таким образом, республика выполнит мобилизационное задание, поставленное Минобороны России, в полном объеме.

В республике также наблюдались ошибки при мобилизации, они связаны с тем, что своевременно не были внесены необходимые изменения в документы резервистов. Людей вернули даже тех, кто уже находился в военной части в Ульяновской области.

Призывная компания в связи с высокой нагрузкой на военные комиссариаты сдвинута на 1 ноября. Срочники не будут направляться в зону специальной военной операции, они будут служить в военных частях.

Как сообщало ИА REGNUM, на официальном портале Марий Эл начал работать раздел по вопросам частичной мобилизации. В частности, в разделе размещена информация о получении единовременной выплаты; как оформить социальный паспорт семьи; где военнослужащие, возвращающиеся из зоны специальной военной операции, могут получить медицинскую помощь.

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