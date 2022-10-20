Санкт-Петербург, 20 октября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. После начала частичной мобилизации спрос на соискателей работы женского пола вырос на 3% к концу сентября. Об этом 20 октября сообщили в аналитическом отделе сервиса HeadHunter.

Цитата из к/ф «Погружение». Реж. Вим Вендерс. 2017. США — Франция — Испания За работой

Женщин стали чаще приглашать на собеседования и предлагать работу. Если в первую неделю сентября процент женских резюме, которые заинтересовали специалистов по набору персонала, составлял 59%, то в конце сентября, после начала частичной мобилизации, он уже был 62%. Чаще всего женщин приглашали на собеседования на работу в сфере страхования, безопасности, спорта, фитнеса и красоты, а также на должности администраторов.

Работодатели стали ориентироваться на сотрудников женского пола по тем направлениям, где всегда традиционно было больше мужчин. Это автобизнес, строительство, транспорт и логистика, а также добыча сырья.

То, что частичная мобилизация имеет возрастные рамки, также повлияло на ориентацию работодателей. На вакансии от граждан в возрасте от 35 до 44 лет и от 35 лет до 54 лет спрос возрос на 1%. А спрос на молодых специалистов несколько упал.

Напомним, что частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября после обращения президента РФ Владимира Путина. В рамках её планируют призвать в войска порядка 300 тыс. человек.