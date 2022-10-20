Будапешт, , 12:05 — REGNUM Предложение Еврокомиссии о совместных закупках природного газа напоминает неэффективный план по приобретению вакцин в период пандемии коронавируса, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своём микроблоге в Twitter.

Виктор Орбан Kremlin.ru

Он отметил, что ожидает настоящего обсуждения этого вопроса на предстоящем саммите Совета Европы. Прекращение поставок газа из России, полагает он, означает проблемы для экономики европейских стран.

«Последний план Брюсселя напоминает мне о временах, когда мы вместе покупали вакцины. Это медленно и дорого», — написал Орбан.

Те, кто называют российский газ плохим и призывают перестать его покупать, не говорят, чем его можно заменить, и не через пять лет, а завтра, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия ранее предложила странам ЕС совместно закупить 13,5 млрд кубометров газа, чтобы заполнить хранилища перед наступлением зимы.

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