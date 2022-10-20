Будапешт, 20 октября 2022, 12:05 — REGNUM Предложение Еврокомиссии о совместных закупках природного газа напоминает неэффективный план по приобретению вакцин в период пандемии коронавируса, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своём микроблоге в Twitter.
Он отметил, что ожидает настоящего обсуждения этого вопроса на предстоящем саммите Совета Европы. Прекращение поставок газа из России, полагает он, означает проблемы для экономики европейских стран.
«Последний план Брюсселя напоминает мне о временах, когда мы вместе покупали вакцины. Это медленно и дорого», — написал Орбан.
Те, кто называют российский газ плохим и призывают перестать его покупать, не говорят, чем его можно заменить, и не через пять лет, а завтра, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия ранее предложила странам ЕС совместно закупить 13,5 млрд кубометров газа, чтобы заполнить хранилища перед наступлением зимы.
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