Петропавловск-Камчатский, 20 октября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. На Камчатке размер единовременной выплаты для всех мобилизованных для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса будет увеличен до 150 тыс. рублей. Об этом в своём телеграм-канале 20 октября сообщил губернатор края Владимир Солодов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобилизация

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«Считаю, это необходимая мера поддержки для семей тех, кто отправляется на защиту страны», — сказал Солодов.

Он подчеркнул, что в случае необходимости регионам Дальнего Востока будет оказана поддержка для осуществления выплат со стороны Минвостокразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил главам регионов Дальнего Востока обеспечить мобилизованным единовременные выплаты в сумме не менее 150 тыс. рублей.

До этого подъёмные для военнослужащих на Камчатке выплачивались в размере 100 тыс. рублей. На Сахалине размер выплаты изначально был установлен на уровне 300 тыс. рублей.