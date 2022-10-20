Кострома, 20 октября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Костромской области увеличили максимальный размер штрафа за безбилетный проезд до 2,5 тысячи рублей. Поправки в Кодекс региона об административных правонарушениях большинством голосов на заседании 20 октября приняли депутаты областной думы. Ранее размер штрафа составлял от 1 до 2 тысяч рублей.

Deartravel.ru Билет

Как отмечает дума, изменения продиктованы транспортной реформой, которая начнётся в Костроме летом 2023 года. Закон призван «приучить» костромичей требовать билеты у водителей. Сейчас на большинстве маршрутов нет кондукторов. Кроме того, часты случаи, когда водители отключают валидаторы и просят граждан перевести плату за проезд на личные карты.

Депутат Сергей Галичев отметил, что в автобусах нужно повесить памятки, которые рассказывали бы пассажирам, что их не могут оштрафовать, если водитель отказался выдать билет. Депутат Руслан Федоров добавил, что при неработающем валидаторе и отсутствии наличности костромичи должны ездить бесплатно. Эту информацию тоже необходимо внести в памятки.