Москва, , 11:55 — REGNUM Видеозапись уничтожения Воздушно-десантными войсками (ВДВ) РФ военной техники киевских нацистов с помощью беспилотников обнародовало 20 октября Минобороны России.

Беспилотник 21.мвд.рф

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские дроны-камикадзе, которые наводятся на цель с помощью других беспилотников, уничтожают различную военную технику боевиков Киева.

«Дроны поразили буксируемую гаубицу Мста-Б, радиолокационные комплексы, танк и автомобильную технику подразделений ВСУ», — говорится в сообщении, и добавляется, что дронам передавали координаты целей в режиме реального времени с других бсепилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли из артиллерии Донецк и Яковлевку.