Бейрут, 20 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Депутаты палаты представителей Ливана в третий раз не смогли договориться об избрании президента страны. Об этом сообщает Al-Mayadeen.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

По данным журналистов, 20 октября парламент провёл специальное заседание, по итогам которого ни один из кандидатов не смог получить необходимого большинства (2/3) голосов.

Отмечается, что выборы президента упираются в конфликт двух ведущих парламентских коалиций, которые вновь не смогли достичь консенсуса.

По информации Al-Mayadeen, спикер парламента Ливана Набих Берри перенёс дату голосования на понедельник, 24 октября.