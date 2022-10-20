Москва, 20 октября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Объёмы торговли России с недружественными странами снижаются. Об этом 20 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе экспортного форума «Сделано в России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

По его словам, параллельно с этой тенденцией наблюдается и другая — рост товарооборота с другими партнёрами.

«Значительное сжатие торговли с США, Великобританией, Японией и рядом стран, чьё политическое руководство выставило заслоны на пути нормальной кооперации, происходит параллельно с ростом товарооборота с другими дружественными партнерами», — сказал Мишустин.

При этом существенно расширился экспорт промышленных товаров в страны БРИКС, Турцию, Египет, ОАЭ, отметил премьер-министр.

Мишустин отдельно остановился на ситуации с металлопрокатом, от его закупок в России ранее отказались страны Евросоюза. При этом увеличились поставки проката в СНГ и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.