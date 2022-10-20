Москва, 20 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Художник Никас Сафронов поддержал организаторов фестиваля «Песня года», решивших не приглашать в 2022 году Софию Ротару. Об этом 20 октября сообщает портал Prozvezd.

Дарья Драй ИА REGNUM Художник Никос Сафронов

Сафронов напомнил, что согласно концепции фестиваля, на его сцене должны звучать песни, ставшие популярными в текущем году. «У Софии Ротару не было новых композиций, о которых знал бы хоть кто-то из моих знакомых», — сказал Сафронов, отметив, что решение не приглашать певицу — «абсолютное верное».

«Я лично считаю, что вместо Ротару на «Песне года» должен выступать певец SHAMAN», — заявил художник, обратив внимание собеседников на то, что этот исполнитель в 2022 году отличился «множеством прекрасных композиций».

Ранее СМИ сообщили, что организаторы «Песни года» не стали приглашать Софию Ротару, объяснив своё решение тем, что певица вряд ли ответила бы согласием. Отметим, что в августе 2022 года Ротару опубликовала в соцсети фотографию, которой дала понять, что с момента начала спецоперации России поддерживает киевский режим и хочет оказывать ему помощь.