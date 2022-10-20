Сеул, , 11:54 — REGNUM 20 октября в Сеуле состоялось пятое заседание совместного комитета Южной Кореи и Таджикистана по экономическому, научному и технологическому сотрудничеству. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Со стороны Южной Кореи в мероприятии принял участие координатор по вопросам экономики МИД Юн Сон Док, а сторону Таджикистана — министр экономического развития и торговли Завки Завкизода.

В ходе встречи, состоявшейся в ознаменование 30-летия установления дипломатических отношений между странами, стороны обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества, включая сотрудничество в целях развития и укрепление сети сотрудничества со странами Центральной Азии.