Веллингтон, 20 октября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Новая Зеландия распрощалась с велеречивыми меморандумами и неудобопонятными формулировками, приняв новый закон, призванный изгнать бюрократический жаргон и заумные выражения из официальных речей и документов. Об этом 20 октября сообщает газета Guardian.

Christoph Strässler Новая Зеландия

Закон о простом языке, который требует от чиновников использовать понятный язык при обращении к общественности, прошел третье чтение вечером 19 октября. Правительство утверждает, что это позволит сделать демократию более доступной, особенно для тех, у кого английский язык не родной, а также для людей с ограниченными возможностями и низким уровнем образования.

По словам члена парламента Рэйчел Бояк, которая представила законопроект, «жители Новой Зеландии имеют право понимать, чего правительство хочет от них и каковы их права».

Законопроект вызвал горячие споры, и оппозиция поклялась отменить его в случае прихода к власти в 2023 году. Депутат парламента Симеон Браун заявил, что это «решение, которое напрашивается на проблему» и только увеличит количество бюрократов в лице сотрудников, следящим за употреблением тех или иных выражений.

«Языковой полицией — вот кем они станут! Полицией простого языка, которая будет… бегать вокруг, заглядывать через плечо всех государственных служащих, проверять… пишут ли они словами, состоящими меньше чем из одного слога», — сказал Браун.

Сторонники закона утверждают, что он позволит сэкономить деньги и время правительства и что ясная коммуникация между властями и обществом является ключевым фактором эффективно работающей демократии. Другие ссылаются на то, что закон позволит людям с ограниченными возможностями, пожилым и тем, кто нуждается в переводе, лучше разбираться в официальных заявлениях и документах.

В ходе красноречивых, порой жарких дебатов члены парламента, как противники, так и приверженцы закона, опирались на авторитет классиков английской литературы.

В конце концов закон всё же был принят при поддержке лейбористов, «зеленых» и партии маори.