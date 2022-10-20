Брянск, , 11:50 — REGNUM Автомобиль Kia Rio наехал ночью 20 октября на частный дом в Большом Полпино в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

За рулём иномарки находился 17-летний водитель. По предварительны данным, он не справился с управлением и съехал с дороги на частный дом по улице Кирпичной, находящийся слева по ходу движения автомобиля. В результате ДТП частично обрушилась стена дома, ушибы получила 49-летняя местная жительница.

У водителя установлено состояние опьянения, в момент аварии он не был пристёгнут ремнём безопасности. Накануне аварии он находился в гостях у 14-летнего приятеля, у отца которого они без спроса взяли ключи от автомобиля. Прав на управление транспортом у детей нет.