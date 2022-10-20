Москва, , 11:49 — REGNUM Функции Ростуризма будут сохранены и перераспределены в структуре Минэкономразвития. Об этом заявил RT вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин

Туризм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На самом деле цели и задачи реорганизации и фактической ликвидации Ростуризма чётко определены в преамбуле указа — повышение эффективности, организационная работа, оптимизация федеральных органов исполнительной власти. Все функции сохраняются и будут перераспределены в структуре Минэкономразвития», — сказал Барзыкин.

По его словам, за годы своего существования Ростуризм «добился немалого» — к примеру, осуществления программ поддержки потребителей, в том числе, программы туристического кешбэка, национальных проектов: «Нужно сказать, что потенциал в Минэкономразвития для обеспечения реализации этих программ несоизмеримо выше».

При этом Барзыкин не стал утверждать, что такое решение главы государства является последствием плохой работы ведомства: «Все этапы, кризисы Ростуризм проходил и инициировались нормативные акты, которые реально помогали бизнесу».