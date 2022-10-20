Орел, 20 октября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Дотация в размере 200 млн рублей выделена Орлу по решению губернатора Орловской области на сбалансированность бюджета, из них 50% будет направлено на поддержку МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Об этом сообщил 20 октября глава администрации Орла Юрий Парахин.

Пресс-служба администрации Орла Орловские трамваи

«Это очередной, второй за год транш от правительства Орловской области, с помощью которого стратегическое, социально важное муниципальное предприятие сможет решить свои проблемы. Всего, напомню, ТТП с начала года выделено уже 208,1 млн рублей. Мы приближаемся к уровню поддержки прошлого года. Это беспрецедентные суммы», — написал Парахин.

Он уточнил, что выделенных денег будет достаточно для оплаты задолженности и разблокировки счетов. По данным главы администрации города, сейчас долг МУПа составляет около 85 млн рублей, основная часть — за электричество. Также деньги направят на уплату налогов за первое полугодие 2022 года, для уплаты лизинговых платежей за 32 ПАЗа за четыре месяца 2022 года, а также для оформления и выпуска на улицы Орла 28 новых ЛиАЗов, которые МУП получит в ноябре.

«Подчеркну: наша цель — увеличение доли ТТП на рынке и порядок на предприятии», — написал Парахин.

Как сообщало ИА REGNUM, в работе орловского МУП ТТП сейчас разбираются следователи и прокуратура — после массовых жалоб работников и горожан сна состояние предприятия и попытку властей отказаться от троллейбусов, заменив их автобусами на метане. Следственными органами по результатам проверки были возбуждены уголовные дела по статье о превышении должностных полномочий в отношении должностных лиц администрации Орла, а также по факту хищения денежных средств в отношении бывшего и. о. гендиректора МУП ТТП Орла.