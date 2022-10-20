Стокгольм, , 11:52 — REGNUM По мнению политического обозревателя Лены Меллин из газеты Aftonbladet, партия Шведских демократов является, «вероятно, самой могущественной партией Швеции за все время, не входящей в правительство». Об этом журналистка написала у себя в колонке 20 октября.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

Помимо того факта, что Шведские демократы являются второй крупнейшей партией Швеции после Социал-демократы, Меллин обращает внимание на то, что представители Шведских демократов также будут участвовать в еженедельных встречах внутри правительства. Лидер партии Йимми Окессон, например, будет проводить совещания с лидерами других партий во «внутреннем кабинете».

«Конечно, он будет использовать каждый миллиметр предоставленного ему пространства для маневра», — пишет Меллин.

Напомним, что новое правительство Швеции вступило в должность 18 октября.

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