Калуга, 20 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Города Калуга и село Роща Тарусского района Калужской области в 2022 году стали победителями всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», сообщили 20 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Калужской области

Победители конкурса будут награждены дипломами правительства России, а бюджетам субъектов Федерации из федерального бюджета будут предоставлены межбюджетные трансферты для премирования муниципалитетов-победителей конкурса. Калужская область получит средства в размере 20,7 млн рублей: 18 млн рублей — город Калуга и 2 млн 700 тыс. рублей — село Роща Тарусского района. Торжественная церемония награждения победителей состоится в День местного самоуправления — 21 апреля 2023 года.

Конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится ежегодно, начиная с 2017 года, в целях выявления, поощрения и распространения лучших практик органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения.