Вашингтон, , 11:47 — REGNUM На протяжении последнего времени действующая администрация США неоднократно предупреждала Киев, что после промежуточных выборов в американский Конгресс и при победе на них республиканцев объём военной и другой помощи киевскому режиму будет сокращён. Об этом 20 октября сообщает газета Politico со ссылкой на сотрудников Белого дома.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации издания, глава киевского террористического режима Владимир Зеленский со своими помощниками делали активные попытки лоббирования демократов и республиканцев в вопросе о продолжении американского финансирования Киева.

При этом уточняется, что ранее лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти сообщил, что в случае победы партии финансирование Киева может быть сокращено, и добавляется, что в рядах её представителей наметился раскол по этому вопросу.

Также указывается, что помощники президента США Джо Байдена в частном порядке рассказали, что Маккарти может продолжить поддерживать киевский режим в случае успешных выборов, хотя это не будет продолжаться долго.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава партии Владимира Зеленского — Давид Арахамия — заявил, что чиновники киевского террористического режима оказались «шокированы» вероятностью того, что Киев может лишиться помощи от США в случае победы на промежуточных выборах республиканцев.