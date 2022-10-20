Вашингтон, 20 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. На протяжении последнего времени действующая администрация США неоднократно предупреждала Киев, что после промежуточных выборов в американский Конгресс и при победе на них республиканцев объём военной и другой помощи киевскому режиму будет сокращён. Об этом 20 октября сообщает газета Politico со ссылкой на сотрудников Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

По информации издания, глава киевского террористического режима Владимир Зеленский со своими помощниками делали активные попытки лоббирования демократов и республиканцев в вопросе о продолжении американского финансирования Киева.

При этом уточняется, что ранее лидер республиканского меньшинства палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти сообщил, что в случае победы партии финансирование Киева может быть сокращено, и добавляется, что в рядах её представителей наметился раскол по этому вопросу.

Также указывается, что помощники президента США Джо Байдена в частном порядке рассказали, что Маккарти может продолжить поддерживать киевский режим в случае успешных выборов, хотя это не будет продолжаться долго.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава партии Владимира Зеленского — Давид Арахамия — заявил, что чиновники киевского террористического режима оказались «шокированы» вероятностью того, что Киев может лишиться помощи от США в случае победы на промежуточных выборах республиканцев.