Ярославль, , 11:52 — REGNUM В Ярославской области в октябре 2022 года количество ДТП с участием пешеходов вырос на 29%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Авария с участием пешехода в Ярославле

Так в 31 аварии, случившейся за месяц, погибло 2 человека и более 30 получили травмы. Больше половины из этих ДТП произошли на пешеходных переходах.

«19 октября в 17 час 38 мин в Ярославле на улице Труфанова, д 11 водитель-мужчина, 1979 года рождения, управляя автомобилем «КИА» совершил наезд на пешехода. По предварительной информации, мужчина, 1987 года рождения переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил травмы. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — привели пример в ярославской полиции.

При этом только за прошедшие сутки сотрудники ДПС выявили больше 70 нарушений ПДД пешеходами и 11 фактов невыполнения водителями требования уступить дорогу пешеходам.