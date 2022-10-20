Ярославль, 20 октября 2022, 11:52 — REGNUM В Ярославской области в октябре 2022 года количество ДТП с участием пешеходов вырос на 29%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Так в 31 аварии, случившейся за месяц, погибло 2 человека и более 30 получили травмы. Больше половины из этих ДТП произошли на пешеходных переходах.
При этом только за прошедшие сутки сотрудники ДПС выявили больше 70 нарушений ПДД пешеходами и 11 фактов невыполнения водителями требования уступить дорогу пешеходам.