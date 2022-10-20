Минск, 20 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Принять не позднее марта 2023 года закон о Всебелорусском народном собрании (ВНС) распорядился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 20 октября он заявил на совещании по вопросам формирования ВНС и изменения избирательного законодательства.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Что касается законопроекта о ВНС, то его необходимо принять не позднее марта 2023 года», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов заявил, что конституционная реформа в Белоруссии не забуксовала, а отложена до лучших времён.