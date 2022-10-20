Пекин, , 11:47 — REGNUM Провинция Цзянсу стремится создать ориентированную на рынок бизнес-среду мирового класса, заявил 19 октября глава отдела пропаганды комитета КПК по провинции Цзянсу Чжан Айцзюнь на пресс-конференции в кулуарах ХХ Съезда Коммунистической партии Китая.

Нанкин, Цзянсу

По словам Чжана, за последние 10 лет Цзянсу привлекла более $240 млрд иностранных инвестиций, что составляет более 17% от общего объема инвестиций в стране. В течение восьми из последних 10 лет Цзянсу занимала первое место среди всех провинций по использованию иностранного капитала

В 2021 году ВВП Цзянсу увеличился до 11,64 трлн юаней ($1,61 трлн) и превысил установленный Всемирным банком порог дохода для стран с высоким уровнем дохода, поскольку его ВВП на душу населения достиг 137 000 юаней. Добавленная стоимость обрабатывающей промышленности достигла 4,2 трлн юаней, что составило 36% ВВП за прошлый год.

По словам Чжана, обрабатывающая промышленность заложила прочную основу для качественного развития провинции, что стало отличительной чертой экономического центра. По его словам, за последние 10 лет в Цзянсу было создано 85 крупных промышленных проектов с инвестициями более 10 млрд юаней каждый, 205 проектов стоимостью более 5 млрд юаней каждый и 32 000 высокотехнологичных компаний.