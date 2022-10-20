Бишкек, 20 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В 2022 году в рамках государственного заказа в научной сфере из бюджета Киргизии выделили более 146,3 млн сомов (110,6 млн рублей). Об этом сообщило Министерство образования и науки республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Наука

В ведомстве отмечают, что при этом приоритет отдается сельскохозяйственным, медицинским и техническим наукам.

«Для децентрализации научной деятельности региональным вузам поручено связывать научную деятельность с экологическими, инфраструктурными и антропогенными особенностями области, в которой они расположены», — подчёркивают в министерстве.

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