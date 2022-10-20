Уфа, 20 октября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Мероприятие, посвященное 103-летию со дня рождения башкирского поэта и драматургаМустая Карима, прошло в Уфе. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Tatarstan.ru Мустай Карим

Сообщается, что участие в нем принял глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Каждый из нас знает этого великого человека с самого детства. Его творчество — предмет изучения в школах. Его богатейшее литературное наследие — богатство каждого из нас. Сегодня, когда наше Отечество проходит испытание на прочность, его творчество особенно значимо. Помним и гордимся!» — приводит пресс-служба его слова.

Напомним, что в честь Мустая Карима в Уфе установлены барельеф и памятник, названы аэропорт и центральная улица, национальный молодёжный театр, а также башкирская гимназия №158.

Мустай Карим — писатель и поэт Башкирии. Он писал стихотворения и прозу, повествуя о людях, которые встречались ему на пути. 10 июля 1941 года был мобилизован в Красную Армию. На войне стал связистом артиллерийского дивизиона.