Мадрид, 20 октября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Сегодня необходимо покончить с «клише», что правительство президента Колумбии Густаво Петро — это первое правительство с социальной направленностью, которое было в Колумбии, а также понять, что приход левых к власти — это процесс, который «назревал». Об этом заявил экс-президент Колумбии Иван Дуке.

presidencia.gov.co Иван Дуке Маркес

«Правда в том, что во втором туре[выборов президента в 2022 году] у него [Густаво Петро] практически не было соперников. Когда я смог встретиться с ним лицом к лицу [во втором туре выборов в 2018 году], я победил, и победил с помощью аргументов и надежной защиты своих идей», — сказал Дуке.

Он подчеркнул, что на последних президентских выборах у Петро «не было соперников, не было глубоких дебатов, <…> и он победил, и это результат демократии».

Дуке подчеркнул, что он не будет оспаривать результаты выборов, но «утверждать, что в Колумбии впервые появился левый президент, я бы не стал»: «В Колумбии было много президентов, которые уделяли большое внимание социальным вопросам. <…> И правительство Альваро Урибе, и мое правительство имели сильное социальное содержание».